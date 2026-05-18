«Никуда не сбегу»: Ермак пообещал остаться на Украине после выхода из СИЗО

Светлана Стофорандова
На свободе он оказался, так как за него внесли залог.

Андрей Ермак не планирует покидать Украину после выхода из СИЗО

После выхода из СИЗО бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак не собирается покидать страну. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Я никуда не сбегал и не собираюсь. Я остаюсь на Украине и продолжу делать то, что делал все это время, — работать на благо моего государства, помогать военным, пленным и людям, нуждающимся в поддержке», — написал он в личном блоге.

Ермак также подчеркнул, что намерен продолжать доказывать свою невиновность в суде.

«Справедливость стоит того, чтобы за нее бороться», — написал экс-глава офиса президента Украины.

Андрея Ермака обвиняют в создании коррупционных схем. По версии следствия, он легализовал 460 миллионов гривен (более 760 миллионов рублей. — Прим. ред.) при строительстве элитного жилья в пригороде Киева. В СИЗО он провел четыре ночи, после чего его выпустили под залог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за экс-главу офиса президента Украины внесли 140 миллионов гривен (около 230 миллионов рублей — Прим. ред.). Однако еще несколько дней назад он утверждал, что такой суммы у него нет.

