«Никуда не сбегу»: Ермак пообещал остаться на Украине после выхода из СИЗО
На свободе он оказался, так как за него внесли залог.
Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Danylo Antoniuk
После выхода из СИЗО бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак не собирается покидать страну. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Я никуда не сбегал и не собираюсь. Я остаюсь на Украине и продолжу делать то, что делал все это время, — работать на благо моего государства, помогать военным, пленным и людям, нуждающимся в поддержке», — написал он в личном блоге.
Ермак также подчеркнул, что намерен продолжать доказывать свою невиновность в суде.
«Справедливость стоит того, чтобы за нее бороться», — написал экс-глава офиса президента Украины.
Андрея Ермака обвиняют в создании коррупционных схем. По версии следствия, он легализовал 460 миллионов гривен (более 760 миллионов рублей. — Прим. ред.) при строительстве элитного жилья в пригороде Киева. В СИЗО он провел четыре ночи, после чего его выпустили под залог.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что за экс-главу офиса президента Украины внесли 140 миллионов гривен (около 230 миллионов рублей — Прим. ред.). Однако еще несколько дней назад он утверждал, что такой суммы у него нет.
