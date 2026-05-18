Кашель и обмороки: как использовать кондиционер, чтобы не угробить здоровье

Неправильная работа оборудования может негативно сказаться на самочувствии.

Как правильно использовать кондиционер летом

Неправильное использование кондиционера может привести к серьезному недомоганию. Об этом агентству URA.RU рассказали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

По словам экспертов, когда человек долгое время находится в помещении, где работает кондиционер, то у него может начать кружиться голова. Кроме того, появляется слабость. Как отметил старший преподаватель кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотделение» Пермского политеха Антон Логинов, такие симптомы могут возникнуть из-за неправильной работы оборудования.

Эксперт пояснил, что кондиционер состоит из двух блоков: внутреннего и наружного. Первый — устанавливают в квартире, а второй — снаружи, на внешней стене здания. При этом они соединены между собой трубками, по которым и поступает фреон.

«Воздух, который внутренний блок забирает из помещения, охлаждается и возвращается обратно», — сказал Антон Логинов.

Собеседник агентства отметил: если этот процесс нарушается, то в комнате скапливается углекислый газ. Именно его избыток может стать причиной быстрой утомляемости. В тяжелых случаях нехватка кислорода приводит к потере сознания.

Также Антон Логинов не рекомендует дополнительно увлажнять воздух при использовании кондиционера. По его словам, это тоже негативно сказывается на здоровье. Из-за некачественного микроклимата у человека появляется кашель, аллергическая реакция или обостряется астма. Эксперт уточнил, что при теплой погоде лучше всего ставить кондиционер на 20-25 градусов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно убираться в квартире. Начинать приводить помещение в порядок лучше всего с верхних частей мебели, карнизов и кондиционера. Особое внимание следует уделить местам скопления пыли.

