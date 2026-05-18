Собянин: Москва создала инструмент повышения эффективности лучевой диагностики

Элина Битюцкая
Это дает регионам столичную экспертизу без необходимости нанимать узких специалистов.

Сергей Собянин: 75 регионов подключились к МосМедИИ

Фото: © РИА Новости/Александр Сухов

Платформа «МосМедИИ» для анализа медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта стала доступна врачам уже в 75 регионах страны. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«А началось все буквально в „полевых условиях“ — в 2020 году, во время пандемии COVID-19. Именно тогда впервые на практике были использованы технологии искусственного интеллекта. <…> Опыт использования ИИ оказался крайне удачным, и с тех пор мы его масштабируем на другие виды исследований», — написал мэр.

По словам Собянина, за шесть лет тестирование прошли 200 ИИ-сервисов, и 67 из них уже стали повседневной практикой в московских медицинских учреждениях. В прошлом году заработали решения для диагностики множественных переломов голеностопа, запястья и плеча, а также началось выявление артроза с помощью нейросетей.

Если за весь 2024 год искусственный интеллект проанализировал четыре миллиона снимков, то только за первый квартал 2026-го — уже два миллиона. Мэр подчеркнул, что столица создала не просто удобный цифровой сервис, а ключевой инструмент повышения эффективности лучевой диагностики, дающий колоссальный выигрыш по времени, качеству и затратам.

19:15
