Информационный центр ЦИК начал работу в преддверии единого дня голосования

Эфирная новость 23 0

Уже 12 сентября по всей стране откроется почти 50 тысяч участков.

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Журкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Завтра в России стартует Единый день голосования. Граждане страны выберут новых глав регионов и составы парламентов. Вся информация о ходе голосования будет стекаться в информационный центр ЦИК.

По всей стране откроются почти 50 тысяч участков. Ожидается, что в кампании примут участие порядка 55 миллионов человек. Более полутора миллионов заполнят бланки дистанционно. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, сейчас ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак.

«Мы научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях. Никто не может ни запугать, ни у кого не идем на поводу.
Для них ведь такой подарок был бы, если бы мы выборы перенесли или вообще отменили. Никому такого подарка не сделаем!» — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Сегодня в инфоцентре прошла процедура разделения ключей для расшифровки итогов дистанционного электронного голосования. Она предназначена для защиты данных. Хранителями ключей стали пять человек. Каждый получил цифровой носитель с частью программного кода, без которого невозможно узнать результаты электронного голосования. После завершения кампании ключи вновь соберут, и только затем начнется подсчет голосов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:36
Военный блогер Алехин получает сотни тысяч рублей от рекламы
14:31
Умерла звезда американского ситкома «Элис» Полли Холлидей
14:26
В Ленинградской области младенец умер после кормления детской смесью
14:21
Информационный центр ЦИК начал работу в преддверии единого дня голосования
14:16
Путин обсудил с главой АСИ развитие инвестиционного климата в России
14:09
Международный форум объединенных культур открылся в Петербурге

Сейчас читают

Расторгуев назвал SHAMAN хорошим парнем: «Мой младший товарищ»
«У меня было все схвачено»: Киркоров доставал для Долиной джинсы из-под полы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября нельзя пользоваться ножом и есть мясо

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025