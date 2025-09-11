Омоложение на семь лет: в Китае успешно протестировали инъекцию от старости

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Препарат улучшает работу мозга, а также отражается на состоянии кожи, волос, ногтей, мышц и внутренних органов.

В Китае прошел испытания препарат, замедляющий старение

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

В Китае успешно протестировали инъекцию от старости

В Китае провели успешные испытания инъекции, способной замедлять процессы старения организма. Разработкой занимались местные ученые, а результаты были опубликованы в престижном научном журнале Cell.

Исследователи уточнили, что новый препарат активирует иммунную систему, нацеливая ее на уничтожение старых, так называемых сенесцентных клеток. По их данным, введение генетически модифицированных стволовых клеток позволило добиться ощутимого эффекта омоложения.

Отмечается, что инъекция положительно влияет на работу мозга, улучшает память, а также отражается на состоянии кожи, волос, ногтей, мышц и внутренних органов. Кроме того, специалисты заявляют о положительном воздействии на репродуктивную систему. В ходе 12-недельных испытаний удалось зафиксировать результат, эквивалентный омоложению организма на семь лет.

Тема борьбы со старением особенно активно обсуждается в Китае, где в последние годы уделяется большое внимание биотехнологиям и развитию медицинских исследований. Страна вкладывает значительные ресурсы в проекты, направленные на продление активного долголетия населения.

Ранее стало известно, что в России сохраняется высокий спрос на инъекционную косметологию. По официальным данным, только в 2024 году жители страны сделали 8,7 миллиона процедур с ботоксом и его аналогами, что на 34% превысило показатели предыдущего года. Расходы россиян на такие услуги составили 44 миллиарда рублей, что подчеркивает рост интереса к методикам сохранения молодости.

