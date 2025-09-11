«Хотел славы»: убийце Джона Леннона в 14-й раз было отказано в УДО

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Основатель группы The Beatles был застрелен в 1980-м году.



Фото: Seth Wenig/ТАСС



Марку Чепмону — убийце основателя группы The Beatles Джона Леннона, в 14-й раз отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщило издание AP со ссылкой на предстателей тюрьмы Нью-Йорка.

По сообщению СМИ, 70-летний Чепман предстал перед комиссией, принимающей решение по УДО, еще 27 августа. Однако результаты данного заседания стали доступны общественности лишь недавно.

Следующее слушание по этому делу состоится в феврале 2025 года.

Марк Чепман застрелил Джона Леннона 8 декабря 1980 года, когда музыкант с супругой возвращались домой. Его экстренно доставили в больницу имени Рузвельта. Однако артист скончался на пути в медицинское учреждение. Там врачи констатировали смерть знаменитости. Леннону было 40 лет.

Убийцу арестовали уже через несколько минут. Он не скрывался, а сидел недалеко от места преступления и читал роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во рожи».

В 2022 году Чепман раскаялся в содеянном.

«Я знал, что делаю, и я знал, что это зло, я знал, что это неправильно, но я так сильно хотел славы, что был готов отдать все и отнять человеческую жизнь», — заявил преступник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вдова Джона Леннона Йоко Оно пережила три выкидыша.


