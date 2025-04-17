«Хочу, чтоб ты и твой ребенок умерли»: вдова Джона Леннона пережила три выкидыша

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Вдова Джона Леннона пережила три выкидыша из-за массовой травли

вдова Джона Леннона призналась, что пережила три выкидыша

Фото: www.globallookpress.com/Ben Ross & Leonora Golberg

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Череда трагедий — следствие издевательств над женщиной.

Вдова музыканта Джона Леннона Йоко Оно пережила три выкидыша. Об этом она рассказала в новом документальном фильме, передает CNN.

Йоко — японская художница, музыкант и активистка. Она вышла замуж за Джона в 1969 году. Когда The Beatles распались, стала жертвой массовой травли — поклонники Леннона ненавидели его жену, потому что были уверены, что группа распалась из-за нее.

«Когда я была беременна, многие люди писали мне: „Я хочу, чтобы ты и твой ребенок умерли“. Люди подходили ко мне на улице и говорили, что я „уродливый япончик“. Они дергали меня за волосы и били по голове, из-за чего я едва не падала в обморок», — рассказала Оно в фильме.

Ожесточенная травля привела к тому, что Йоко перенесла три выкидыша и начала заикаться.

«И внезапно, из-за того, что я была связана с Джоном, меня стали считать уродливой женщиной… Именно тогда я поняла, как тяжело женщинам. Если я могу начать заикаться, будучи сильной женщиной, это очень трудный путь», — рассуждает художница.

Йоко убеждена, что одна из причин травли — ее национальность. В документальном фильме художница ссылается на противостояние Соединенных Штатов и Японии во Второй мировой войне. С точки зрения Оно, мрачные события прошлого — причина, по которой в основу неприязни к ней легли расизм и сексизм.

В 1975 году у Джона и Йоко родился сын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вдова Баталова полностью ослепла из-за стресса.

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