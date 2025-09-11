Как ни в чем не бывало: в США женщина сбила на машине коллегу и спокойно пришла на работу

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Спустя некоторое время горе-водительница все же сообщила, что ее жертве «нужна помощь».

В США женщина переехала коллегу на парковке и спокойно отправилась на работу

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

В США женщина на внедорожнике сбила на парковке свою коллегу

Жительница США Лиллиан Селлерс сбила коллегу на парковке центра по уходу за пожилыми людьми Greenbriar Community Care Center в Луизиане, а затем пришла на работу, словно ничего не произошло. Об этом сообщает Life 5 News.

Инцидент произошел поздним вечером. Женщина, управляя внедорожником, резко сдала назад и не заметила свою коллегу, которая оказалась за машиной. После ДТП Селлерс убрала отвалившуюся деталь бампера в автомобиль, припарковалась и ушла с места происшествия, не оказав пострадавшей первой помощи. Только по прибытии на рабочее место она сообщила коллегам, что на парковке упала женщина, и ей нужна помощь.

Сотрудники центра, обнаружившие пострадавшую, сразу поняли, что травмы не могли возникнуть при обычном падении, и вызвали скорую. Медики госпитализировали женщину в критическом состоянии и установили, что травмы соответствуют удару транспортного средства.

После этого горе-водительница бывла задержана. На вопрос о причинах своих действий она не предоставила объяснений и лишь пожала плечами. Селлерс обвиняется в нарушении правил эксплуатации транспортного средства, а также в оставлении места ДТП с причинением тяжких телесных повреждений.


