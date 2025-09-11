«Ждем шоу»: русско-сербская пара рассказала об ожиданиях от «Балтика Фест»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Супруги не исключают, что компанию им составит взрослая дочь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Русско-сербская пара рассказала об ожиданиях от «Балтика Фест»

Русско-сербская супружеская пара Екатерина и Сречко Милосавлевич ждут от гастрономического фестиваля «Балтика Фест» шоу, концертов и новых впечатлений. Об этом они рассказали 5-tv.ru.

«Мы купили билеты пока только с супругом. Возможно, еще дочери докупим, она у нас взрослая. А вообще ждем шоу. Праздник. Очень понравилось, что там будет гастрономическое шоу, концерты», — поделилась Екатерина.

Сречко приехал в Россию из Сербии. Вместе с Екатериной они планируют посетить фестиваль уже в эту субботу. Женщина признается: уже не в первый раз посещает соревнования по дрифту на автодроме «Игора Драйв», который является площадкой фестиваля. Организацией Екатерина всегда была довольна. Теперь надеется посмотреть на мотогонки.

«(Сречко. — Прим. ред) — любитель тоже разных национальных кухонь, и ему будет интересно, я думаю, попробовать (блюда. — Прим. ред.) из разных регионов России. Я почитала, что там будут приезжать вообще со всех уголков России, да и самой тоже интересно посмотреть на это все и попробовать. Я думаю, что это будет крайне вкусно», — рассуждает Екатерина.

Супруги планируют провести на фестивале целый день. В планах — поучаствовать в мастер-классах и насладиться выступлениями музыкальных коллективов. Кроме того, Екатерина надеется, что с помощью «Балтики Фест» сможет пополнить коллекцию семейных рецептов.

«Ждем массу впечатлений. Когда в городе постоянно живешь, занимаешься много работой, хочется отдохнуть и получить позитивные эмоции. Будем надеяться, что это будут самые прекрасные впечатления», — резюмировала женщина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать от «Балтика Фест».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
В Албании появится первый «ИИ-министр»
20:40
Рубио: Трамп не сдастся в вопросе разрешения конфликта на Украине
20:36
«Как это помещается в голове у детей?» — Филипп Киркоров про школьную программу
20:30
Масштабные учения Росгвардии прошли в Рязанской области
20:23
Как ни в чем не бывало: в США женщина сбила на машине коллегу и спокойно пришла на работу
20:21
«Думал, будет сложнее»: Киркоров не нанимает своим детям репетиторов

Сейчас читают

«Скотина»: турецкий таксист украл у Пригожина и Валерии миллион рублей
Реалистичный сценарий? Каллас сделала прогноз продолжительности конфликта на Украине
«Нюдсы я и сам пришлю»: Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025