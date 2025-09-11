Гиены напали на мужчину во время его мальчишника в ЮАР

В ЮАР на 27-летнего мужчину напали гиены во время его мальчишника. Животные вломились в палатку Николаса Холса в природном заповеднике Кейп Витал, сообщает People.

Мужчина рассказал, что оказывал сопротивление животным. Одна из гиен пыталась откусить ему часть головы, а другая сжимала челюсти на лодыжке.

«Я знал, что должен бороться, чтобы выжить», — добавил Холс.

Мужчина прибыл в заповедник со своим отцом днем ранее, чтобы отпраздновать грядущую свадьбу. После отдыха и рыбалки он лег спать в палатке, оставив небольшую щель для вентиляции. Через нее и пробрались животные. Бой длился около минуты, и мужчина применял все силы, чтобы отпугнуть нападавших, атаковал их глаза и горло.

Пострадавший был найден отцом в палатке в луже крови. Ему наложили около 30 швов на голову, руку, щеку и ноги. Врачи прогнозируют полное восстановление примерно за месяц. Заповедник Кейп Витал пока не прокомментировал происшествие.

