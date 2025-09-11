В Луганске предотвратили теракт накануне Дня города

В Луганске обезвредили самодельное и взрывное устройство (СВУ). Оно было предназначено для совершения теракта в отношении делегаций, прибывающих на День города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В Луганске День города празднуют ежегодно во вторую субботу сентября. В этом году дата проведения — 13 сентября.

«Коммунальными службами, занимающимися благоустройством города, обнаружено около стеллы „Луганск“ на выезде в Станицу Луганскую взрывное устройство. Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы», — рассказал источник агентства.

Сразу после обнаружения устройства близлежащую территорию оцепили. СВУ состояло из 120-миллиметрового артиллерийского снаряда.

«Внутри — взрывчатое вещество. Все это было закамуфлировано в монтажную пену и ветки», — уточнил источник.

Устройство неизвлекаемое. В связи с этим было принято решение уничтожить его накладным зарядом на месте. Злоумышленники разместили СВУ с целью совершения теракта в отношении членов делегаций, которые прибывают в столицу Луганской Народной Республики на праздник.

