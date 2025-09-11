С октября власти повысят оклады военным и сотрудникам некоторых госорганов

Рита Цветкова
Соответствующее постановление правительства за подписью Мишустина было опубликовано накануне.

Военным и сотрудникам некоторых органов с октября власти повысят оклады на 7,6%

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

С 1 октября текущего года российское правительство увеличит денежное довольствие военнослужащих, в частности призывников и заключивших контракт, а также сотрудников некоторых государственных органов на 7,6%. Данные подтверждены постановлением правительства за подписью его председателя Михаила Мишустина, опубликованным 11 сентября на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что первоначально было издано постановление от 9 апреля 2025 года, и оно предполагало рост окладов на 4,5%. Новое постановления содержит изменения, в абзаце первого пункта постановления цифры «1,045» заменены на «1,076».

Предусматривается повышение размера окладов по воинским званиям и должностям, в том числе для россиян, проходящих службу в войсках Национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел и учреждений уголовно-исполнительной системы РФ.

Прежде, минувшим летом, президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязующий власти назначать выплаты раненым, добровольцам и членам семей погибших участников спецоперации в течение 30 дней. Единовременные выплаты должны присуждаться не позднее, чем через месяц с момента возникновения соответствующего права.

Ранее 5-tv.ru сообщал о внесении в парламент законопроекта о снижении возраста назначения повышенных фиксированных выплат к страховой пенсии. В данный момент этот возраст составляет 80 лет, авторы инициативы предлагают начислять надбавку с 70. Сколько будут получать пенсионеры в случае принятия законопроекта?

