В России стартовал Единый день голосования

В некоторых российских регионах стартовали выборы губернаторов, глав региональных парламентов и других должностных лиц, которые закончатся Единым днем голосования 14 сентября.

В Камчатском крае открыли первые избирательные участки. Известно, что всего выберут 20 глав регионов и 11 депутатов законодательных собраний субъектов. При этом будут избраны главы муниципалитетов и законодателей в городских и сельских советах.

По всей стране заработают около 50 тысяч участков. Ожидается, что в кампании поучаствуют порядка 55 миллионов человек. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, сейчас ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак.

Помимо этого, в 24 субъектах пройдет дистанционное электронное голосование, которое, по предварительным данным, охватит около 20 миллионов избирателей. В 37 регионах выборы будут длиться три дня, еще в одном — два дня, тогда как в остальных голосование пройдет только 14 сентября.

Уточнялось, что текущие выборы не запланированы в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее, писал 5-tv.ru, информационный центр ЦИК начал работу в преддверии единого дня голосования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.