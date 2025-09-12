Более 20 беспилотников уничтожили силы ПВО над Ленинградской областью

В Ленинградской области объявили угрозу беспилотных летательных аппаратов, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве. <…> Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части Ленобласти», — говорилось в публикации.

По словам губернатора, над территорией области удалось уничтожить более 20 беспилотников. В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков, территории оцеплены. При этом пострадавших и возгораний не было.

В аэропорту Пулково в радиусе 100 километров введен план «Ковер». Кроме того, в регионе вероятно снижение скорости мобильного интернета.

Ранее о похожей ситуации сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Там также объявлялась опасность атаки беспилотников, все экстренные службы региона были приведены в повышенную готовность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников боевиков ВСУ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

