Более 20 беспилотников уничтожили силы ПВО над Ленинградской областью

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

В аэропорту Пулково ввели план «Ковер».

В Ленобласти объявили о работе ПВО

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ленинградской области объявили угрозу беспилотных летательных аппаратов, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве. <…> Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части Ленобласти», — говорилось в публикации.

По словам губернатора, над территорией области удалось уничтожить более 20 беспилотников. В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков, территории оцеплены. При этом пострадавших и возгораний не было.

В аэропорту Пулково в радиусе 100 километров введен план «Ковер». Кроме того, в регионе вероятно снижение скорости мобильного интернета.

Ранее о похожей ситуации сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Там также объявлялась опасность атаки беспилотников, все экстренные службы региона были приведены в повышенную готовность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников боевиков ВСУ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:15
Снижение безопасности: российские водители рискуют жизнями детей
6:10
Поел и сердце стучит: кардиологи объяснили причины аритмии после приема пищи
6:00
Су-34 ударил по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
5:40
Зеленский и Келлог обсудили закупку ПВО Patriot для ВСУ
5:25
«Молода и выгляжу прекрасно»: Волочкова отвергла совет Шаляпина об отношениях

Сейчас читают

Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы
«Как это помещается в голове у детей?» — Филипп Киркоров про школьную программу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025