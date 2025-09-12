Собянин: ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников боевиков ВСУ
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Константин Морозов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь с 11 на 12 сентября девять украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отмечено в публикации.
Также известно, что, помимо двух сбитых дронов на подлете к российской столице в 1:27, были уничтожены два вражеских БПЛА в 1:46, три в 2:04 и еще два в 2:42.
Спецоперация
Россия проводит специальную военную операцию (СВО), целями которой являются денацификация и демилитаризация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.
При этом страны Запада вместе с Украиной назвали спецоперацию вторжением. После этого ряд государств начал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. На фоне этого боевики киевского режима продолжили обстреливать жилые российские районы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 авг
- Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
- 9 авг
- Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Москву
- 20 июл
- Три дрона боевиков ВСУ сбиты на подлете к Москве
- 20 июл
- Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
- 20 июл
- Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали в Зеленограде
- 19 июл
- Собянин заявил об уничтожении трех беспилотников на подлете к Москве
- 19 июл
- Свыше 70 дронов боевиков ВСУ уничтожили силы ПВО РФ за ночь
- 19 июл
- Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
- 9 июл
- Два летевших на Москву дрона ВСУ ликвидировали силы противовоздушной обороны
- 5 июл
- Два летевших на Москву беспилотника ВСУ ликвидированы силами ПВО РФ
Читайте также
72%
Нашли ошибку?