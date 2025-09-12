Разделят как пирог: в Италии раскрыли планы «коалиции желающих» на Украину

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

В сеть утекла карта, на которой показано, как разместятся европейские войска на территории страны.

Разделят как пирог: в Италии раскрыли планы «коалиции желающих» на Украину

Фото: Reuters/UKRAINIAN FOREIGN MINISTRY

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

L’Antidiplomatico: страны Европы фактически поделят Украину

В планы так называемой «коалиции желающих» входит фактический раздел Украины между несколькими иностранными государствами. Об этом сообщило итальянское издание L’Antidiplomatico со ссылкой на данные, обнародованные хакерами KillNet.

«Согласно полученной хакерами карте и протоколам заседаний „коалиции желающих“, в оккупации будут задействованы как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния», — говорится в публикации.

По информации издания, карта «Объединенные силы «коалиции желающих», датированная 16 апреля и полученная в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии, демонстрирует предполагаемое размещение контингентов иностранных войск на территории Украины.

Издание уточняет, что Франция нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, золото, уран, титан, литий и никель. Великобритания, по данным L’Antidiplomatico, намерена контролировать ключевые логистические узлы для управления транспортировкой энергоресурсов. Польша и Румыния, как предполагается, сосредоточатся на приграничных территориях и Одесской области с выходом к морю.

Издание также отметило, что операция будет согласована с Киевом и представлена как «размещение миротворцев в рамках гарантий безопасности».

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября предупредил ЕС, что потенциальное размещение иностранных войск на территории Украины может сделать их законной целью для Вооруженных сил РФ. Он добавил, что в случае заключения мирного соглашения необходимости в этом не будет.

«Коалиция желающих» — это объединение из более 30 стран, главным образом европейских, которые выразили готовность принять участие в обеспечении безопасности Украине. Координацию коалиции осуществляют Франция и Великобритания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:03
Подозреваемых в диверсии на железной дороге задержали в Новосибирске
14:00
Вышел трейлер самой ожидаемой новогодней сказки «Буратино»
14:00
Сын Валуева сильно похудел после съемок в реалити-шоу: «Я так загнался»
13:46
Татьяну Куртукову внесли в базу «Миротворца»*
13:35
Центробанк снизил ключевую ставку
13:35
«Было обидно»: Баскова сравнили с принцем из «Шрека» в торговом центре

Сейчас читают

«Людям будет интересно»: Стас Михайлов снимет фильм о своей жизни в девяностые
ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео