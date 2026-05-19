Стройка вместо мультиков: как певец Эмин воспитывает своих детей

Певец Эмин признался, что любит работать руками. Какие обязанности по дому выполняет артист? Для чего он возит своих детей на стройку? Почему в гардеробе звезды одинаковые вещи? Из-за чего ему — сыну одного из богатейших людей России — в юности приходилось трудиться на заправке? И за что певца критикует его супруга? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я никогда не слежу за негативом. Я вообще чувак на позитивчике полном. Негатив пропускаем, идем дальше», — заявляет певец.

А ведь негатива в сторону Эмина Агаларова всегда было достаточно. Его упрекали в том, что карьеру он построил благодаря влиятельному отцу. А когда молодой человек решил заняться музыкой, многие называли это блажью и сомневались в успехе. Артист на колкости и критику всегда отвечал с юмором.

«Когда пишут, что ты безголосый дурак, ты вообще что там делаешь — написали-написали, едем дальше. Иногда это может задевать, да, потому что действительно, будучи абсолютно безголосым, я реализовался на этом поприще. Есть нюансы», — отмечает знаменитость.

Агаларов делится: несмотря на то, что он рос в обеспеченной семье, родители его особо не баловали, воспитывали в строгости. И внушали: всего нужно добиваться своим трудом.

«Я был лишен карманных денег, каких-то привилегий, которые были у моих одноклассников, где бы я ни учился. Я рано начал работать, в 15-16 лет. Заправки, гардеробщики, рестораны, официанты. Я всю дорогу прошел», — уточняет артист.

Певец уверяет: это очень помогло ему в жизни. Эмин и сейчас не боится физической работы. Если надо, может запросто сам сделать ремонт.

«Все умею: забить, сломать, перекрасить. Я вообще, поскольку занимаюсь стройкой, в детстве все время перекрашивал свою комнату. Покупал краску, шпаклевал, перекрашивал, что-то ремонтировал, чинил. И мне всегда было это интересно», — признается звезда.

«Я считаю, что мужчина должен уметь абсолютно все. У меня растут два пацана, я их готовлю уже к жизни взрослой. Они умеют готовить какие-то простые блюда», — говорит певица Зара.

Своих четверых детей Агаларов воспитывает исходя из тех же принципов, которые когда-то прививали ему самому.

«Провоцирую и стимулирую, чтобы они понимали, что в жизни всего добиться надо самостоятельно. Чтобы завтра, когда вы выросли и у вас свои дети, вам не сказали: «А, понятно, это все папа купил или мама купила», — отмечает Эмин.

Наследники регулярно бывают у отца на работе. Певец считает, что таким образом помогает своим детям понять: деньги не достаются просто так.

«Я их с детства, всех своих детей, девочек и мальчиков, беру на стройку, показываю, рассказываю. Беру в офис — тоже показываю, рассказываю, вовлекаю максимально. То, что делал мой отец, когда я был маленьким. Я с ним в офис ездил с шести-семи лет и просто весь день проводил в офисе», — вспоминает артист.

Агаларов говорит: он строгий папа, но справедливый. И старается все внутрисемейные конфликты решать мирным путем.

«Я никогда на них не поднимал руку, старался на них не кричать. Думаю, я даже не помню, чтобы я на них когда-то кричал», — рассказывает певец.

Старшие дети Эмина — от брака с Лейлой Алиевой. Младшая, Афина, от отношений с Аленой Гавриловой. История любви напоминает романтический сериал, ведь у них было целых две свадьбы. Правда, одна из них оказалась фальшивой.

Первая церемония прошла в 2018-м. На роскошном празднике гуляла вся светская Москва. Но спустя два года Агаларов рассказал, что они с Аленой разошлись. И заявил: их брак не был зарегистрирован официально.

«Если можно жить, не заключая брак, то мужчина вряд ли это сделает. А, как правило, для женщин очень важно, чтобы мужчина целиком взял ответственность за свою любимую женщину и женился на ней официально», — подчеркивает актриса Ирина Безрукова.

Спустя четыре года разлуки супруги поняли, что не могут друг без друга. И в мае 2024-го поженились повторно. В этот раз по-настоящему. И больше расставаться не собираются.

«Я люблю ее искренность, я люблю ее чуткость, я люблю ее деликатность. Ничего странного она не хочет, но у нее есть свое чувство стиля, вкуса, и она делает так, как считает нужным. И я ее во всем этом поддерживаю», — отмечает Эмин Агаларов.

«Если два человека не просто прокрастинировали все это время, а совершали работу над ошибками и работу над собой, то наверняка можно посмотреть друг на друга заново, если два человека проделали работу и сделали себя лучше за это время», — говорит телеведущая Марика.

Недавно в СМИ появилась информация, что в семье Агаларовых произошло еще одно событие: 70-летний отец Эмина развелся с его матерью и тайно женился на 26-летней возлюбленной. Причем у них уже якобы подрастают общие дети. Знаменитый сын эту новость прокомментировал уклончиво. Но явно дал понять: зла на папу не держит.

«Мне кажется, просто мужчины, когда становятся старше, хочется немножко почувствовать вкус молодости. Осуждать, я думаю, это неправильно, потому что я не знаю, как себя поведу, когда мне будет 74 года», — признается артист.

Свою же жену Эмин считает самым близким человеком. Певец рассказал, что Алена — единственная, кто может критиковать его творчество и внешний вид. После концертов у них дома происходит настоящий разбор полетов.

«Брюки мятые и так далее, но это же меня стимулирует как мужчину выходить и выглядеть с иголочки потом, да? Я никогда не обижаюсь. Она делает это очень деликатно и помогает мне не терять какое-то чувство собственного достоинства», — объясняет звезда.

Кстати, поклонники часто подтрунивают над Эмином из-за его гардероба.

«Я иногда в нем сам теряюсь, потому что у меня висит какое-то количество черных пиджаков, белых рубашек, дикое количество черных брюк и джинс, черных маек. Иногда я просто перебираю их и не понимаю, чем они друг от друга отличаются. Люди думают, наверное, что я каждый день надеваю одно и то же», — делится артист.

Певец объясняет: так ему намного проще собирать комплекты одежды по утрам. Но есть и еще одна причина: Агаларов хочет, чтобы поклонники обсуждали его новые проекты и песни, а не внешний вид.