Деньги пропали вместе со сном: Олег Газманов переживает тяжелый период

Певец Олег Газманов пожаловался на бессонницу. Почему поклонники уверены, что музыкант страдает от хронического стресса? Что за злой рок буквально навис над звездой? Какое скандальное дело с участием народного артиста РФ сейчас рассматривает суд? В чем исполнителя обвинил его бывший директор? И как закончилась тяжба исполнителя с предпринимателем Геворком Саркисяном за 600 миллионов рублей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Вчера у меня был еще один концерт, позавчера еще, а завтра — вот я на промежутке таком прилетел — и завтра у меня концерт в Волгограде, послезавтра в Самаре. Поэтому ощущение такое, что выжить как-то надо», — делится певец.

Олег Газманов негодует. Он признался, что его подводит собственное тело. При такой сумасшедшей гастрольной нагрузке музыкант практически не может спать. И наутро этот вечно молодой и, пожалуй, самый бодрый артист шоу-бизнеса встает совершенно разбитым.

«Я сегодня вообще почти не спал. У меня вчера был концерт… И я пришел, лег спать уже и вроде заснул. В 3:30 меня как подкинуло. Я последние три дня в таком состоянии дурацком. <…> Погулять не очень получается, но я все пытался делать. Клянусь вам. Все физические упражнения и моральные. Не сплю, и все», — рассказывает Олег Газманов.

Исполнитель признался: держится буквально из последних сил. Что только он ни пробовал: и расслабляться перед сном, и заниматься спортом. Но пока проигрывает битву с бессонницей.

«Прекрасно (если в любой момент уснет. — Прим. ред.). Ух, наконец. Я усну только так, совсем», — говорит артист.

Некоторые коллеги Газманова уверены: то, что с ним происходит, — это норма для 74-летнего мужчины.

«Я думаю, что-то, что Олег говорит, — это возраст. И тут ничего не попишешь. Когда в поездке, в гастролях, переезды, смена поясов и так далее, и у тебя время меняется, тяжело прийти в норму, как говорится», — подчеркивает певец Александр Маршал.

Но поклонники считают: дело вовсе не в возрасте. Возможно, что нормально отдыхать певцу мешают тяжелые мысли. Ведь последние годы семью Газманова то и дело сотрясают громкие скандалы. Так, прошлой осенью артист вместе с сыном и женой стали жертвами ненадежного бизнес-партнера. СМИ писали: в результате сомнительной сделки они потеряли около 600 миллионов рублей.

«Не верьте никому. Сейчас мошенников, сами знаете, что со мной происходит, мошенников полно», — отмечает знаменитость.

Все началось еще в 2019 году, когда консультантом Газмановых по всем финансовым делам стал предприниматель Геворк Саркисян. В какой-то момент он убедил певца с супругой вложить сбережения в развлекательный объект под высокие проценты, но музыкант их так и не дождался. В сентябре по заявлению артиста бизнесмена заключили под стражу, где он и остается по сей день. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

«Олег Михайлович не заключал никаких инвестиционных договоров, он заключил обычный договор займа. В этом случае для нас не имеет значения с точки зрения права, кроме квалификации, каким образом он использовал полученные деньги, то есть обвиняемый. По займу деньги взял — будь добр, срок истекает, их отдай. Деньги не были отданы», — объясняет адвокат семьи Газмановых Роман Кузьмин.

«На данном этапе приняли решение от каких-либо комментариев воздержаться, поэтому, к сожалению, ничего сказать не могу», — говорит адвокат Геворка Саркисяна Артем Трошин.

А недавно обвинение в финансовом обмане прилетело уже в сторону самого певца. Бывший директор артиста Дмитрий Царенко подал на него судебный иск, в котором заявил, что якобы сотрудники Газманова получали зарплату в конвертах, а в компании годами уходили от налогов.

Однако экс-руководителю никто не поверил, ведь Царенко и сам сейчас находится под следствием. В прошлом году его уже приговорили к четырем годам лишения свободы за мошенничество. А недавно заподозрили в аналогичных действиях и в отношении Газманова. Обвинители считают, что он присвоил себе гонорары звезды на сумму более 15 миллионов рублей.

«Это не дешевое мошенничество, это какие-то серьезные вещи», — заявляет певец.

«Олег уже пожилой человек, его легко обмануть. Он доверчивый. (Нужно. — Прим. ред.) не быть доверчивым, а проверять людей, с кем он работает, и меньше реагировать на мошенников», — говорит музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Но, несмотря на внешнюю браваду, Газманов так и продолжает бороться с бессонницей. А между тем отсутствие ночного сна и перенапряжение разрушают здоровье, а оно у Олега Михайловича и так уже требует особого внимания.

СМИ писали, что врачи запретили артисту исполнять свои трюки из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. Фанаты боятся, как бы стрессы последних недель не усугубили ситуацию, и желают исполнителю поменьше нервничать.