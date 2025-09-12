Подозреваемых в диверсии на железной дороге задержали в Новосибирске

Местные жители действовали по указаниям украинских кураторов.

В Новосибирске задержаны подозреваемые в совершении диверсии на железной дороге. Двое местных жителей по заданию украинских кураторов подожгли релейный шкаф.

Пожар быстро потушили, произошедшее никак не повлияло на безопасность движения поездов. Квартиру, где находились фигуранты, пришлось брать штурмом.

За совершение диверсии подозреваемым обещали вознаграждение, но денег они так и не получили. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

