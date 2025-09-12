Мужчина, переводивший деньги ВСУ, задержан в Подмосковье

Эфирная новость 42 0

В дальнейшем он собирался воевать против ВС РФ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Подмосковье совместную операцию провели сотрудники ФСБ и Росгвардии. Спецслужбы выявили и задержали мужчину, который переводил деньги на нужды вражеской армии. В дальнейшем собирался уехать на Украину и воевать против российских военнных.

«С начала 2024 года по настоящее время осуществлял финансирование деятельности вооруженных сил Украины», — рассказал задержанный.

В соцсетях злоумышленник призывал других делать то же самое. За госизмену задержанного ждет пожизненный срок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:33
Наведем чистоту: акция «Особенности национальной уборки» прошла во Владивостоке
18:24
Школьник в Китае попал в больницу из-за «домашки»
18:08
Грузинские спецслужбы перехватили авто с взрывчаткой из Украины
17:52
«Собрал компромат на свою же дочь»: адвокат о скандале с многоженцем Суховым
17:34
Мужчина, переводивший деньги ВСУ, задержан в Подмосковье
17:18
Невестка понравилась свекрови? Мама Воробьева отреагировала на брак сына

Сейчас читают

Центробанк снизил ключевую ставку
Знания с риском для жизни: в горном селе Дагестана дети учатся в аварийной школе
ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео