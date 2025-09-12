Облила кислотой и заперла в комнате: в США женщина убила мужа из-за ссоры

Дарья Орлова
Отношения между супругами начали портиться уже давно.

Фото: 5-tv.ru

В США Роберт Хейден умер через несколько дней после того, как жена облила его кислотой и заперла в комнате. Своими криками мужчина привлек внимание соседей, они вызвали полицию. Спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает People.

Полиция арестовала его жену, Чуаньин Хэ, которая, как утверждается, призналась в нападении. Пара находилась в процессе развода.

«Он был намеренно заперт в комнате с помощью деревянной решетки и проволоки, прикрепленной к двери», — говорится в показаниях офицера, прибывшего на место происшествия.

Следователи подтвердили преднамеренный характер инцидента. На момент ареста Хейден находился в тяжелом состоянии и вскоре скончался в больнице в Тампе.

Причиной трагедии стали семейные разногласия. Хейден и Хэ поженились в августе 2024 года, но вскоре приняли решение развестись, что отражают судебные документы.

По данным полиции, Хэ предъявлены обвинения в убийстве и нанесении побоев с отягчающими обстоятельствами, приведшими к тяжелым травмам.

