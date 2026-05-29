В посольстве РФ назвали инцидент с БПЛА в Румынии провокацией Киева

Мурад Устаров
В дипмиссии обвинили Бухарест в игнорировании вопросов по инциденту и отказе предоставлять данные по передвижению дрона.

Инцидент с летательным аппаратом в румынском городе Галац — это попытка киевского режима втянуть Россию в военное противостояние с НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Бухаресте.

«В действительности имела место очередная провокация киевского режима, который всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией и увести внимание от варварского преступления ВСУ в Старобельске, где вследствие воздушного удара по общежитию педагогического колледжа был убит 21 учащийся», — говорится в сообщении.

В дипломатической миссии заявили, что Румыния выдвинула против России «голословные и лишенные объективности обвинения», но проигнорировала все вопросы, связанные с инцидентом.

В посольстве также отметили, что Бухарест не поделился сведениями о точке пересечения БПЛА границ страны, траектории, высоте и скорости полета, времени его нахождения в воздухе.

В пресс-службе подчеркнули, что местное руководство не объяснило, почему румынская авиация, способная успешно сбивать цели за границей, ничего не предприняла для уничтожения беспилотника.

В пятницу, 29 мая, в Румынии заявили о падении неизвестного дома на крышу многоквартирного дома в Галаце и последующем возгорании. В результате ранения получили два человека. В Минобороны страны поспешно обвинили в Москву, не приведя каких-либо доказательств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти Румынии приняли решение закрыть российское генконсульство в Констанце после инцидента с БПЛА.

