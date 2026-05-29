Финансовая подушка без стресса: почему лучше откладывать понемногу

Life.ru: чтобы накопить деньги, нужно откладывать понемногу регулярно

Многие откладывают создание финансовой подушки, рассчитывая начать копить «с понедельника» — после повышения зарплаты, сокращения расходов или появления лишних денег. Однако на практике куда важнее не размер суммы, а системность. Об этом Life.ru рассказала эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса Юлия Тарасова.

По словам специалиста, регулярные небольшие переводы формируют устойчивую привычку обращаться с деньгами. Она пояснила, что фиксированные ежемесячные накопления постепенно становятся частью повседневной рутины и не требуют постоянного самоконтроля, в отличие от редких попыток откладывать крупные суммы. Тарасова также отметила, что предсказуемость помогает человеку заранее выстраивать бюджет и понимать, какая часть дохода уходит в резерв.

Кроме того, даже небольшие накопления со временем начинают давать заметный результат. Эксперт подчеркнула, что здесь важен не только финансовый, но и психологический эффект: когда сумма постепенно растет, появляется дополнительная мотивация продолжать.

Специалист добавила, что накопительный счет помогает сделать процесс еще эффективнее благодаря процентам на остаток средств. По ее словам, постоянное повторение формирует финансовое поведение, при котором накопления перестают восприниматься как ограничение или жертва.

«Важно, что небольшая сумма психологически легче „отпускается“. Это снижает внутреннее сопротивление и позволяет начать без ощущения, что приходится жертвовать текущим комфортом», — добавила специалист.

Эксперт также порекомендовала придерживаться принципа «сначала заплати себе» — откладывать деньги сразу после получения дохода, а не в конце месяца. Такой подход, по ее мнению, помогает защитить накопления от спонтанных трат. Дополнительно упростить процесс могут автоматические переводы между счетами.

В завершение Тарасова подчеркнула, что устойчивый финансовый запас формируется постепенно и не зависит от редких крупных пополнений.

