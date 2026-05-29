Российские самбисты завоевали 95 наград с начала года

С начала 2026 года российские самбисты уже завоевали 95 наград, из которых 59 — золотые. Об этом заявил министр спорта России и председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев на Кубке президента России по самбо.

«Уже 85 российских самбистов с начала этого года выступили на четырех международных турнирах и взяли 95 медалей, из которых 59 золотые. Поздравляем их», — отметил он.

Министр спорта подчеркнул, что Международная федерация самбо (FIAS) проявила спортивную солидарность и одной из первых разрешила россиянам выступать под национальным флагом и с государственным гимном.

«И в этом, конечно, заслуга нашего президента Владимира Владимировича Путина, который и сам является мастером спорта по самбо и имеет огромный авторитет среди всех поклонников единоборств», — отметил Дегтярев.

Как олимпийский вид спорта, самбо в России развивается с 2024 года. Сегодня этим единоборством профессионально занимаются порядка 100 тысяч человек в 32 регионах страны.

