«Прекратите есть чехоткины плевки»: Дибров вспылил из-за слухов о новом романе

Лилия Килячкова
Телеведущего вывел из себя вопрос о его возможных отношениях с Екатериной Гусевой.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Дмитрий Дибров опроверг слухи об отношениях с Екатериной Гусевой

Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг слухи об отношениях с Екатериной Гусевой. Об этом шоумен рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на светской премьере культового боевика Квентина Тарантино «Убить Билла: Кровавое дело целиком».

«Вы что, с ума сошли? Это мой любимый друг и соратник, конечно. Строю пару… Откуда у вас это? Вы что, из ЗАГСа? Откуда вы сплетни подбираете? Так прекратите вы есть чехоткины плевки», — эмоционально ответил на вопрос Дмитрий.

В марте этого года Дибров появился вместе с Екатериной Гусевой на российской национальной музыкальной премии «Виктория». Пара попала в объектив камеры 5-tv.ru. На светском мероприятии женщина заметно стеснялась и старалась держаться в стороне от журналистов. Однако Дибров не отпускал спутницу, придерживая ее за руку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Ирина Дубцова прекратила отношения с предпринимателем Иваном Петренко. Сама артистка пока не делала публичных заявлений о переменах в личной жизни. В социальных сетях она продолжает публиковать в основном рабочие моменты и позитивные обновления.

