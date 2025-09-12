Могут исчезнуть: в Финляндии закроются сотни школ в ближайшие годы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Сейчас в стране много населенных пунктов, где есть только одно учебное заведение.

Могут исчезнуть: в Финляндии закроются сотни школ в ближайшие годы

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ylе: В Финляндии могут закрыться сотни школ из-за снижения рождаемости

В Финляндии в течение ближайших 15 лет могут закрыться сотни школ из-за снижения рождаемости. Об этом сообщает издание Yle.

«Уже сейчас в Финляндии много населенных пунктов, где есть только одна школа. В ближайшие годы многие из них исчезнут, а протяженность школьных маршрутов увеличится», — отмечает издание.

По прогнозам, к 2040 году количество школьников в стране уменьшится примерно на 100 тысяч. Это приведет к тому, что почти половина учебных заведений окажется под угрозой закрытия.

Исключение составляет регион Уусимаа, включающий Хельсинки и его окрестности. Здесь число учащихся растет, однако прирост обеспечивается, в основном, за счет мигрантов. По оценкам, за 15 лет количество детей иностранного происхождения увеличится на 86 тысяч. Все больше школьников растут в семьях, где не говорят по-фински.

Отмечается, что демографическая ситуация в Финляндии хуже, чем в других странах Северной Европы: рождаемость ниже, а мигранты чаще выбирают соседние государства для переезда.

Эксперты подчеркивают, что кризис рождаемости — одна из ключевых угроз для системы образования и развития страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:02
Дагестан в воде: республику затопило из-за проливных дождей
16:50
Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина станут ведущими финала «Интервидение» от РФ
16:46
«Отец ни разу не ударил маму»: Александр Маршал — о главных уроках из семьи
16:37
Облила кислотой и заперла в комнате: в США женщина убила мужа из-за ссоры
16:30
Набиуллина: из-за снижения ставок по ипотеке цены на жилье могут умеренно расти
16:26
Трагедия на Эльбрусе: два человека погибли из-за аварии на канатной дороге

Сейчас читают

Центробанк снизил ключевую ставку
Знания с риском для жизни: в горном селе Дагестана дети учатся в аварийной школе
ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео