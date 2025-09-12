Трамп требует смертной казни: подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 79 0

Соратника президента США смертельно ранили в шею 10 сентября.

Фото, видео: Reuters/Alexander Drago; 5-tv.ru

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан, а Трамп требует смертной казни

Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка задержан. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Пока нет свидетельств того, что у подозреваемого были сообщники», — сказал Трамп.

Также президент США выразил уверенность в том, что виновный в убийстве должен понести высшую меру наказания в виде смертной казни.

«Я думаю и надеюсь, что он получит смертный приговор. Чарли Кирк был замечательным человеком, он этого не заслужил. Он работал так усердно и так хорошо, его все любили», — сообщил Трамп.

Убийство Чарли Кирка произошло 10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете долины Юты. Американский политический активист и консерватор получил смертельное ранение после выстрела в шею. Снайпер, предположительно, находился на крыше соседнего здания.

Дональд Трамп пообещал посмертно наградить Кирка президентской медалью Свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трампу предстоит увидеть истинное лицо президента Украины Владимира Зеленского из-за убийства Кирка. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

