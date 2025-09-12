Дмитрук: Трампу предстоит увидеть истинное лицо Зеленского из-за убийства Кирка

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

Сторонник американского президента был убит выстрелом в шею.

Фото: Reuters/Jim Urquhart

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, известного своими антиукраинскими взглядами, может дать президенту США Дональду Трампу и его команде повод для оценки жестокости режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале.

«Сегодня Дональд Трамп, его окружение и его команда должны ясно понять: режим Зеленского — это не просто внутренняя украинская проблема. <…> Пока этот режим существует, он будет угрожать не только Украине, но и самим США, убивая их граждан даже на их земле», — написал он.

Дмитрук также провел параллели между убийством Кирка и покушением на самого Трампа, отметив схожий почерк в этих преступлениях.

Чарли Кирк был смертельно ранен выстрелом в шею во время выступления в Университете долины Юта в штате Юта. Инцидент произошел примерно на 20-й минуте его речи в рамках национального тура «America Comeback Tour». Стрелок, предположительно, сделал выстрел с крыши соседнего здания, находящегося в 180 метрах от сцены.

Чарли Кирк часто критиковал политику Украины и ее лидера, призывал к завершению конфликта и называл Зеленского нелегитимным президентом.

Это покушение рассматривается как тщательно спланированное, с попыткой минимизировать следы и избежать быстрого раскрытия. Следствие продолжает собирать улики и призывает общественность помочь с идентификацией подозреваемого.

