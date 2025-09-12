В Химках ищут живодеров, отрезавших уши собаке

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

Проводится проверка, напавшим на животное грозит уголовная ответственность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В городском округе Химки неизвестные напали на бездомную собаку, сняли с нее скальп и отрезали уши. Информация распространилась в соцсетях.

Неравнодушные люди обнаружили напуганное животное и отвезли собаку в ветеринарную клинику, где ей оказали помощь. На теле животного врачи также нашли гематомы. После ветклиники измученное животное переместили в приют в Зеленограде. За стремление к жизни собаку назвали Волей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что по факту произошедшего проводится проверка. К делу также подключилась прокуратура.

«О возмутительном и бесчеловечном поступке стало известно полицейским в ходе мониторинга сети Интернет. Мои коллеги из УМВД России по городскому округу Химки Московской области проводят проверку по факту жестокого обращения с собакой», — сообщила Ирина Волк.

Живодерам грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

