Грузинские спецслужбы перехватили авто с взрывчаткой из Украины

Киев планировал новый теракт в России, но его удалось предотвратить благодаря бдительности грузинской Службы госбезопасности. Ее сотрудники задержали двух украинцев, которые спрятали в грузовом автомобиле почти два с половиной килограмма гексогена. Мощная взрывчатка, по планам СБУ, должна была попасть на территорию нашей страны, об этом сообщили задержанные в ходе допроса.

По данным грузинской контрразведки, диверсанты по приказу СБУ везли гексоген традиционным для себя маршрутом вдоль побережья Черного моря: с Украины через Румынию, Болгарию и Турцию — в Грузию, через пропускной пункт Сарпи. А принять груз должен был некий агент в тбилисском районе Авла-Бари.

«В результате досмотра автомобиля было обнаружено два килограмма четыреста граммов взрывчатого вещества гексоген, он мощнее тротила. Задержанный водитель показал, что получил взрывчатое вещество на территории Украины от представителя СБУ. Водителю было поручено отвезти гексоген в Грузию для передачи конкретному лицу. Далее, по показаниям, груз должен был проследовать в Россию для операции „Паутина-2“», — рассказал первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе.

Спецслужбы Грузии также отрабатывают версию, по которой взрывчатка могла быть использована прозападной радикальной оппозицией для провокаций в самой закавказской республике на местных выборах 4 октября.

