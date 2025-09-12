Рэпер Ice Cube пользуется смартфоном 2017 года

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Исполнителя засмеяли стримеры в США.

Рэпер Ice Cube пользуется iPhone 8

Фото: www.globallookpress.com/POP-EYE/Press Picture Plus via w

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер Ice Cube пользуется старым iPhone и не собирается его менять

Рэпер Ice Cube пользуется смартфоном iPhone 8, который вышел в 2017 году. Об этом выяснилось на программе популярного в США стримера Кая Сената.

Участники ролика не могли поверить в то, что рэпер все еще пользуется таким старым смартфоном.

— Что это за телефон? — спросил один из участников стрима.

— Так… это iPhone 8, — ответил Ice Cube.

— Черт… Ты не собираешься его менять? — уточнил, не сдерживая смех стример.

— Нет, мне все равно… — спокойно ответил рэпер.

Недавно Apple представила четыре новые модели своего фирменного смартфона. Новый iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple — всего 5,6 мм. Также линейка дополнилась моделями iPhone 17 Pro и Pro Max. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пользователи раскритиковали новую модель iPhone. Презентация Apple оказалась настолько провальной, что обрушила акции компании. Во время онлайн-трансляции их стоимость снизилась сразу на полтора процента.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:32
Таксист отказался везти артиста цирка без бустера из-за его маленького роста
0:15
ЕС официально продлил санкции против России на полгода
23:58
В выходные Землю накроет мощный магнитный шторм
23:40
В Москве реконструировали шесть исторических набережных
23:22
Рэпер Ice Cube пользуется смартфоном 2017 года
23:16
Не в первый раз: в Литве самолет прервал посадку из-за НЛО

Сейчас читают

«Радуйтесь успехам других»: Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения»
«Прославляем наш культурный код»: рэпер ST признался, что живет в замечательное время
Евросоюз готовит новые визовые ограничения для россиян
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео