Рэпер Ice Cube пользуется смартфоном 2017 года

Рэпер Ice Cube пользуется старым iPhone и не собирается его менять

Рэпер Ice Cube пользуется смартфоном iPhone 8, который вышел в 2017 году. Об этом выяснилось на программе популярного в США стримера Кая Сената.

Участники ролика не могли поверить в то, что рэпер все еще пользуется таким старым смартфоном.

— Что это за телефон? — спросил один из участников стрима.

— Так… это iPhone 8, — ответил Ice Cube.

— Черт… Ты не собираешься его менять? — уточнил, не сдерживая смех стример.

— Нет, мне все равно… — спокойно ответил рэпер.

Недавно Apple представила четыре новые модели своего фирменного смартфона. Новый iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple — всего 5,6 мм. Также линейка дополнилась моделями iPhone 17 Pro и Pro Max.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пользователи раскритиковали новую модель iPhone. Презентация Apple оказалась настолько провальной, что обрушила акции компании. Во время онлайн-трансляции их стоимость снизилась сразу на полтора процента.

