Не в первый раз: в Литве самолет прервал посадку из-за НЛО

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Изначально причиной назвали сильный ветер, однако представитель аэропортов озвучил другую версию.

В Литве самолет прервал посадку из-за НЛО

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Литве самолет прервал посадку из-за НЛО

Самолет, выполнявший рейс из Таллина в Вильнюс, был вынужден прервать посадку в столице Литвы из-за появления неопознанного летающего объекта (НЛО) в небе. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Борт перенаправили в Ригу, первоначально причиной называли сильный ветер, однако позже представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас уточнил, что возникло подозрение на НЛО.

В результате инцидента администрация воздушной гавани Вильнюса временно приостановила прием и выпуск самолетов до проверки информации об объекте. Другие службы не зафиксировали аномальных явлений в небе, и вскоре работа аэропорта была полностью восстановлена.

Ранее вильнюсский аэропорт уже сталкивался с приостановкой работы из-за сообщений о НЛО. Предварительно подобные случаи могли быть связаны с метеорологическими явлениями, но в этот раз власти планируют провести тщательное расследование.

Ранее в Конгрессе США было представлено видео, на котором показана атака американской ракеты на неопознанный летающий объект (НЛО) у побережья Йемена в октябре 2024 года. На записи видно, как ракета Hellfire сталкивается с ярким блестящим объектом и отскакивает от него. Ролик ранее не публиковался.

Съемка велась с использованием беспилотника MQ-9 Reaper, как утверждает представитель американских вооруженных сил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:22
Рэпер Ice Cube пользуется смартфоном 2017 года
23:16
Не в первый раз: в Литве самолет прервал посадку из-за НЛО
23:05
Больше 30 лет: в Финляндии врач хранил тела своих родителей в холодильнике
23:04
Жизнь без боли: как победить мигрень
22:45
В День города в Москве пройдет уникальный балетный спектакль под открытым небом
22:45
Исполнилось 130 лет: жительницу Узбекистана признали старейшей женщиной планеты

Сейчас читают

«Радуйтесь успехам других»: Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения»
«Прославляем наш культурный код»: рэпер ST признался, что живет в замечательное время
Центробанк снизил ключевую ставку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео