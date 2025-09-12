Не в первый раз: в Литве самолет прервал посадку из-за НЛО

В Литве самолет прервал посадку из-за НЛО

Самолет, выполнявший рейс из Таллина в Вильнюс, был вынужден прервать посадку в столице Литвы из-за появления неопознанного летающего объекта (НЛО) в небе. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Борт перенаправили в Ригу, первоначально причиной называли сильный ветер, однако позже представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас уточнил, что возникло подозрение на НЛО.

В результате инцидента администрация воздушной гавани Вильнюса временно приостановила прием и выпуск самолетов до проверки информации об объекте. Другие службы не зафиксировали аномальных явлений в небе, и вскоре работа аэропорта была полностью восстановлена.

Ранее вильнюсский аэропорт уже сталкивался с приостановкой работы из-за сообщений о НЛО. Предварительно подобные случаи могли быть связаны с метеорологическими явлениями, но в этот раз власти планируют провести тщательное расследование.

Ранее в Конгрессе США было представлено видео, на котором показана атака американской ракеты на неопознанный летающий объект (НЛО) у побережья Йемена в октябре 2024 года. На записи видно, как ракета Hellfire сталкивается с ярким блестящим объектом и отскакивает от него. Ролик ранее не публиковался.

Съемка велась с использованием беспилотника MQ-9 Reaper, как утверждает представитель американских вооруженных сил.

