Кларнетист Лев Журавский стал лауреатом международного конкурса ARD

Российский кларнетист Лев Журавский стал лауреатом III премии Международного музыкального конкурса ARD (International Music Competition), который ежегодно проводится в сентябре в Мюнхене. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

Конкурс ARD — одно из наиболее авторитетных музыкальных соревнований в области академической музыки. В этом году заявки на участие подали от 350 до 450 исполнителей из 35–40 стран мира, однако только около 200 прошли предварительный отбор и были допущены к выступлениям.

Третья премия, присужденная Журавскому, стала значимым достижением не только для самого исполнителя, но и для всей российской академической сцены. В условиях, когда участие российских музыкантов в международных конкурсах нередко ограничивается или вовсе невозможно, сам факт его допуска к выступлению под флагом России делает награду особенно значимой.

Лев Журавский родился в Санкт-Петербурге в 2000 году. Он получил профессиональное музыкальное образование в Санкт-Петербургской государственной консерватории, где обучался под руководством профессора Григория Малиева с 2007 по 2023 год. С 2019 года Журавский является главным кларнетистом Михайловского театра.

