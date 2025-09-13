Кларнетист Лев Журавский стал лауреатом международного конкурса ARD

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 31 0

Музыкант стал одним из немногих российских исполнителей, допущенных к участию в престижном европейском состязании.

Лев Журавский стал лауреатом международного конкурса ARD

Фото: spdm.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский кларнетист Лев Журавский стал лауреатом III премии Международного музыкального конкурса ARD (International Music Competition), который ежегодно проводится в сентябре в Мюнхене. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

Конкурс ARD — одно из наиболее авторитетных музыкальных соревнований в области академической музыки. В этом году заявки на участие подали от 350 до 450 исполнителей из 35–40 стран мира, однако только около 200 прошли предварительный отбор и были допущены к выступлениям.

Третья премия, присужденная Журавскому, стала значимым достижением не только для самого исполнителя, но и для всей российской академической сцены. В условиях, когда участие российских музыкантов в международных конкурсах нередко ограничивается или вовсе невозможно, сам факт его допуска к выступлению под флагом России делает награду особенно значимой.

Лев Журавский родился в Санкт-Петербурге в 2000 году. Он получил профессиональное музыкальное образование в Санкт-Петербургской государственной консерватории, где обучался под руководством профессора Григория Малиева с 2007 по 2023 год. С 2019 года Журавский является главным кларнетистом Михайловского театра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:44
В Москве начались мероприятия в День города
11:30
Бойцы ВС РФ отрабатывают свои навыки до автоматизма. Лучшее видео из зоны СВО
11:14
Весь в гипсе и стразах: Элтон Джон испугал фанатов фото из больницы
10:57
Вышла на свободу? Где находится соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
10:28
В Ленобласти стартовал гастрофестиваль «Балтика Фест»
10:12
Заряжал телефон и чуть не сгорел: что делать, если вспыхнул гаджет

Сейчас читают

Музыкальный конкурс «Интервидение»: когда, где и кто будет выступать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео