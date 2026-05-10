На Тенерифе создали «мертвую зону» для эвакуации людей с хантавирусного лайнера

В порту Гранадилья на острове Тенерифе огородили периметр площадью свыше квадратного километра, куда пускают исключительно медиков в противовирусных костюмах. Об этом сообщила корреспондент 5-tv.ru Екатерина Блохина.

«На рейде — одинокий голландский лайнер Hondius. Ровно неделю назад его название ни о чем не говорило миллиардам жителей планеты», — констатирует журналист Екатерина Блохина, описывая атмосферу вокруг судна.

Полторы тысячи километров преодолел корабль от островов Зеленого мыса, где его побоялись принять, до Канарского архипелага. Испанские власти дали разрешение на швартовку, но с серьезнейшими оговорками.

Лайнер загнали даже не к пассажирскому терминалу, а к промышленному причалу вдали от жилых кварталов и пляжей, оставив стоять на якоре прямо в море. Пассажиры опасались, что Hondius превратится в бесконечный плавучий изолятор, и эти страхи, по сути, оправдались.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия детально обрисовала логистику. Первыми на берег сойдут граждане королевства. Затем запланирован борт в Нидерланды, которым отправятся также немцы, бельгийцы, греки и часть экипажа.

Второй рейс в Амстердам намечен на понедельник — его в ведомстве уже окрестили «самолетом-уборщиком», так как он заберет всех, кого не вывезут их собственные государства. Еще один спецборт в понедельник направится в Австралию.

Перед посадкой каждому предстоит пройти тщательный медосмотр. При малейшем подозрении на штамм «Андес» человека изолируют на жесткий карантин на военной базе в Мадриде. Остальных развезут санитарными рейсами по домам — в общей сложности почти 150 участников злосчастного круиза.

Координировать возвращение людей домой взялись Нидерланды, ведь именно их лайнер стал рассадником инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как лайнер с хантавирусом прибыл к берегам Тенерифе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.