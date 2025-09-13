Есть один способ: как уменьшить хроническую боль без лекарств

EJN: Полезное питание снижает хроническую боль

Полезное питание помогает облегчить хроническую боль. Об этом заявили ученые из Университета Южной Австралии. Результаты их исследования опубликованы в European Journal of Nutrition.

В эксперименте участвовали 104 австралийца с лишним весом. На протяжении трех месяцев они перестраивали рацион по национальным диетическим рекомендациям: добавляли больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка, одновременно убирая из меню алкоголь и калорийные перекусы.

Результаты оказались заметными. Качество питания выросло на 22%, а уровень хронической боли сократился почти вдвое — с 50 до 24%. При этом главную роль сыграл именно рацион, а не сброшенные килограммы. Среднее похудение составило около семи килограммов, хотя динамика облегчения боли напрямую зависела от качества еды.

Ученые подчеркнули, что хроническая мышечно-скелетная боль остается одной из самых распространенных проблем в мире, лишая людей энергии и нормальной жизни. Простая корректировка питания может стать доступным и безопасным способом уменьшить ее проявления, а заодно повысить общее самочувствие.

