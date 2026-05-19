Марина Федункив советует молодежи, у которой «кризис 20 лет», пойти работать

Чтобы избежать «кризиса 20 лет», нужно идти работать. Об этом заявила актриса Марина Федункив на шоу рэпера Басты.

Звезду сериала «Реальные пацаны» спросили, как молодежи можно избежать чувства тревоги из-за того, что к 20 годам они ничего не добились в своей жизни. На это Федункив дала однозначный ответ.

«Ребята, работать надо!» — сказала она.

Более того, Федункив поражает тот факт, что в свои 20 лет молодые люди думают о таких вещах и испытывают так называемое «выгорание» от уже спустя месяц работы.

«Оно пришло и уже выгорело! Эти зумеры <…> все выгорают!» — недоумевает актриса.

Рэпер Баста также не понял, почему молодежь не хочет работать. Он отметил, что это жизнь, а в жизни все порой остается нелегко.

