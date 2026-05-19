Рыбный тартар и спа-процедуры: как отдыхают артисты океанариума в Приморье

Тюлени наслаждаются отпуском после интенсивных тренировок.

Тюлени из океанариума в Приморье отправились в отпуск

Из Приморья пришли кадры, которым позавидует любой. Тюлени из местного океанариума наслаждаются отдыхом по системе «все включено». После интенсивных тренировок им, как и всем, нужен отдых.

На специальной загородной базе Паша и Чеба много гуляют и плавают в бассейне. Также по расписанию у каждого спа-процедуры с массажем, традиционные активности с аниматорами и специальное меню от шеф-повара с рыбным тартаром и прочими деликатесами.

После отдыха полные сил тюлени вновь будут радовать зрителей своими трюками и зажигательными танцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасенная медведица Дынька впервые после карантина вышла на прогулку вместе со своим другом — овчаркой Арбузиком. Медведица осталась без мамы совсем маленькой, панически боится оставаться одна и не переносит воду. На первой совместной прогулке она совершила подвиг и преодолела речку, с которой раньше не могла справиться.

Дыньку спасли в апреле в Северной Осетии. Животное нашел у себя на участке житель Владикавказа, который обратился к волонтерам. Детеныш успел убежать в лес, где едва не утонул. После спасения его перевезли в подмосковный зоопарк.

