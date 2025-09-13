«Великолепно!» — первые отзывы гостей «Балтика Фест»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Посетители отметили прекрасную организацию, а также вкусную еду и напитки.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посетители «Балтика Фест» отметили достойную организацию мероприятия

Ленинградская область встречает гостей первого гастрофестиваля «Балтика Фест» — самого яркого гастрономического события этого года. Первые посетители уже дали оценку мероприятию в беседе с 5-tv.ru.

«Великолепно! Просто замечательно! Все организовано, супер просто!» — делится своими впечатлениями одна из гостей гастрофестиваля Елена Клюева.

Меню «Балтика Фест» очень разнообразное, здесь можно полакомиться северными креветками, балтийскими сморребродами, рулькой и ростбифом. Повар Данила Петров отдельно отметил среди блюд плов по-поволжски, приготовленный с нутом, желтой морковью, помидорами, ялтинским луком и лавашом.

Гости фестиваля остались очень довольны и отметили превосходную кухню и достойную организацию мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ленобласти стартовал гастрофестиваль «Балтика Фест». Для гостей подготовили разнообразные блюда, которые отлично сочетаются с пенным напитком, выступления звезд эстрады и многое другое. Также в рамках фестиваля пройдет крупнейшая встреча российских пивоваров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:18
«Великолепно!» — первые отзывы гостей «Балтика Фест»
16:11
Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве
16:05
Есть один способ: как уменьшить хроническую боль без лекарств
15:48
Эд Ширан готовит пластинку, которая выйдет после его смерти
15:30
Путин: десятки тысяч москвичей сражаются на передовой
15:18
«Ходят в хинкальную»: Анфиса Чехова рассказала о дружбе жениха с ее бывшим мужем

Сейчас читают

Анестезиолог прервал операцию, чтобы заняться сексом с медсестрой
Музыкальный конкурс «Интервидение»: когда, где и кто будет выступать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео