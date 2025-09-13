«Дискотека Авария» выступила на гастрофестивале «Балтика Фест»
Зрители также увидят выступления легендарной рок-группы «Чайф» и певицы Мари Краймбрери.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Группа «Дискотека Авария» выступила на гастрофестивале «Балтика Фест», который сегодня проходит в Ленобласти. Кадры — в распоряжении 5-tv.ru.
Музыканты исполнили свои фирменные хиты.
Известно, что на автодроме «Игора Драйв» посетители гастрофестиваля «Балтика Фест» помимо культовой группы «Дискотека Авария» также увидят выступления легендарных рокеров из группы «Чайф», а также певицы Мари Краймбрери.
Ранее 5-tv.ru делился первыми впечатлениями гостей мероприятия. Особенно посетителей впечатлили блюда. Меню «Балтика Фест» очень разнообразное, здесь можно полакомиться северными креветками, балтийскими сморребродами, рулькой и ростбифом. Повар Данила Петров отдельно отметил среди блюд плов по-поволжски, приготовленный с нутом, желтой морковью, помидорами, ялтинским луком и лавашом.
Гости фестиваля остались очень довольны и отметили превосходную кухню и достойную организацию мероприятия.
