Группа «Дискотека Авария» выступила на гастрофестивале «Балтика Фест», который сегодня проходит в Ленобласти. Кадры — в распоряжении 5-tv.ru.

Музыканты исполнили свои фирменные хиты.

Известно, что на автодроме «Игора Драйв» посетители гастрофестиваля «Балтика Фест» помимо культовой группы «Дискотека Авария» также увидят выступления легендарных рокеров из группы «Чайф», а также певицы Мари Краймбрери.

Ранее 5-tv.ru делился первыми впечатлениями гостей мероприятия. Особенно посетителей впечатлили блюда. Меню «Балтика Фест» очень разнообразное, здесь можно полакомиться северными креветками, балтийскими сморребродами, рулькой и ростбифом. Повар Данила Петров отдельно отметил среди блюд плов по-поволжски, приготовленный с нутом, желтой морковью, помидорами, ялтинским луком и лавашом.

Гости фестиваля остались очень довольны и отметили превосходную кухню и достойную организацию мероприятия.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.