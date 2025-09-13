Умер известный бард Александр Жаров

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Ему было 68 лет.

От чего умер бард Александр Жаров — подробности

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Умер советский бард Александр Жаров

Советский и российский бард Александр Жаров умер на 69-году жизни. Об этом сообщил Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина в своем сообществе во «Вконтакте».

«Седьмого сентября после продолжительной болезни скончался Жаров Александр Васильевич, более 40 лет руководивший движением авторской песни в городе Новокуйбышевск», — написано в сообщении.

Александр Жаров родился 2 августа 1957 года в Новокуйбышевске. Он окончил нефтехимический техникум и политехнический институт, получив профессию инженера-химика-механика.

В 1980-м Жаров заинтересовался авторскими песнями и стал участников клуба самодеятельности в Самаре. Позже он стал постоянным руководителем объединения.

«Несколько лет возглавлял службу технического обеспечения Грушинского фестиваля, многие годы руководил его первой эстрадой», — говорится в сообщении.

Репертуар Жарова насчитывал около 400 песен разных авторов. Он часто выступал с концертами в Сызрани, Самаре, Тольятти, Димитровграде и Ульяновске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что советская актриса Тамара Уржумова скончалась в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

