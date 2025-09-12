Пламенная любовь Довлатова: умерла актриса Тамара Уржумова

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Она так и не ответила взаимностью писателю.

Умерла актриса Тамара Уржумова

Фото: Кадр из к/ф «На всю оставшуюся жизнь», реж. Пётр Фоменко, 1975 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умерла актриса Тамара Уржумова, в которую был влюблен Сергей Довлатов

Советская актриса Тамара Уржумова скончалась в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни, об этом сообщает портал Кино-театр.ру

Тамара Анатольевна стала известна широкой публике еще в конце 1960-х годов, когда дебютировала в фильме «Проводы белых ночей». Впоследствии актриса сыграла во множестве кинолент, среди которых «Ижорский батальон», «Рожденная революцией», «На всю оставшуюся жизнь», а также эпопея «Жизнь Клима Самгина».

В последние годы Уржумова отошла от активной работы и перестала появляться на экранах, хотя ее роли продолжали оставаться значимыми для поколения зрителей, выросших на советском кино.

Известно, что еще в юности, когда Уржумова училась в театральном вузе, писатель Сергей Довлатов влюбился в нее и посвящал девушке проникновенные письма. Однако актриса не ответила взаимностью. Сегодня ее уход воспринимается как большая утрата для российского кинематографа и зрителей, ценивших ее талант.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:06
Пламенная любовь Довлатова: умерла актриса Тамара Уржумова
20:03
«Радуйтесь успехам других»: Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения»
19:59
Патриарх Кирилл: на крестный ход в Москве 7 сентября вышло 400 тысяч человек
19:54
На Эльбрусе обнаружили тело третьего погибшего после аварии на канатной дороге
19:45
«Прославляем наш культурный код»: рэпер ST признался, что живет в замечательное время
19:30
«Медперсонал в шоке»: Михаил Турецкий удивил врачей после перенесенной операции

Сейчас читают

«Медперсонал в шоке»: Михаил Турецкий удивил врачей после перенесенной операции
Центробанк снизил ключевую ставку
ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео