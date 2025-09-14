Деньги стали доступнее: что означает понижение ключевой ставки ЦБ

ЦБ на минувшей неделе понизил ключевую ставку до 17%

Две новости экономические важные на неделе. И обе хорошие — Центробанк снизил ключевую ставку, и аэропорт Краснодара открывается.

Вслед за Геленджиком открывается Краснодар, с 17 числа он начинает принимать рейсы и внутренние, и международные. Единственное ограничение — пока полеты возможны в светлое время суток.

Теперь — к ставке. Центробанк ее снизил еще на один пункт — теперь она составляет 17%, то есть откатилась на уровень первой половины прошлого года.

Следом — снизились ставки по кредитам, но и по вкладам. Ведь ключевая ставка ЦБ — это процент, под который коммерческие банки берут у центрального и распределяют по стране, так сказать. С собственной маржой. То есть теперь деньги стали чуть более доступными. Да, многие эксперты ждали, что ЦБ может снизить ставку сразу на 2% — как было в предыдущий раз, но видимо, в ведомстве Эльвиры Набиуллиной решили не рисковать.

Ключевая ставка работает как «педаль газа и тормоза» для экономики, так вот ЦБ прибавил газку, но чуть чуть, чтобы не уйти в занос — в ускорение инфляции. От нее сильно зависит исполнение заложенных в бюджете программ.

Например, когда начинали в 2019 том году строительство Национального Космического Центра в Москве, вряд ли думали, какие события будут сопровождать этот процесс. И вот — центр готов, начинается переезд. В нем башня, которая символизирует ракету, поставленную вертикально перед стартом и далее — корпуса. Сюда переедут 18 из 30 Московских конструкторских бюро и предприятий ракетно-космической отрасли, в общей сложности около 12 тысяч сотрудников.

Здесь же будет ситуационный зал Роскосмоса, центр управления полетами — который будет «вести» не только спутниковую группировку, но и новую российскую космическую станцию, когда она будет построена. Принимал новый космический объект президент лично. Это ознаменует новый этап в развитии космической отрасли, закрепляет Россию в качестве одного из центров и лидеров развития в этой важнейшей сфере.

Связь в новом ЦУПЕ тут же опробовали — и с орбитой — космонавты поздравили коллег, и с землей — из разных точек Москвы подключались строители, медики, работники метрополитена -

А еще Москва широко празднует день рождения — 878-й. Сохраняя уважение к многовековой истории, российская столица остается крупнейшим высокотехнологическим центром страны. За пять лет эта отрасль выросла в 2,5 раза. Объем валового регионального продукта за последние годы вырос на треть, а объем инвестиций — более чем в три раза. Все это позволяет Москве уверенно занимать второе место среди городских экономик мира с учетом по данным Всемирного банка.

Особое значение Москвы для стране отметил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении:

"Для миллионов людей она олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства-цивилизации. Город со славной историей, великими духовными, культурными, ратными и трудовыми традициями, сегодня он является флагманом поступательного, уверенного движения вперед всей России, укрепления нашей суверенной и сильной державы".