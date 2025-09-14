Число погибших после взрыва в Орловской области увеличилось до трех человек

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 12 0

Об этом сообщил губернатор региона.

Сколько человек погибли из-за взрыва в Орловской области?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

До трех человек увеличилось количество погибших после подрыва взрывчатки на железной дороге в Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«К сожалению, пришли плохие новости из больницы — скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь семьям наших бойцов», — говорится в публикации Клычкова.

Днем ранее, 13 сентября, в Орловской области на железнодорожных путях была обнаружена взрывчатка. Во время детонации одного из устройств погибли два человека, а еще один получил серьезные ранения. Его доставили в больницу, но, как сообщил губернатор, спасти, к сожалению, не смогли.

На данный момент ситуация находится под контролем оперативных служб, ведется активная работа по розыску лиц, причастных к произошедшему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство. Инцидент произошел в мае текущего года. К счастью, тогда никто не пострадал.

