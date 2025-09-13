Два человека погибли из-за подрыва взрывчатки на железной дороге в Орловской области

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 58 0

Следствие начало проверку по факту происшествия.

В Орловской области обнаружили взрывчатку — подробности

Фото: © РИА Новости

2 человека погибли из-за подрыва ВУ на железной дороге в Орловской области

В Орловской области на железнодорожных путях нашли взрывчатку. Во время детонации одного из обнаруженных устройств погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — говорится в сообщении.

Из-за проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка, движение некоторых поездов пришлось задержать.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — добавил Клычков.

В данный момент ситуация находится под контролем оперативных служб, ведется активная работа по розыску лиц, причастных к преступлению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство. Инцидент произошел в Новооскольском округе в мае. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

