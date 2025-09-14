Анастасия Волочкова оголилась на камеру в яблоневом саду

Экс-прима приехала в гости на дачу к своей близкой подруге.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова удивила поклонников обнаженным видео. Ролик звезда опубликовала в своих социальных сетях.

Экс-прима Большого театра приехала в гости к своей лучшей подруге, телеведущей Елене Галицыной. 54-летняя артистка накрыла шикарный стол перед приездом подруги.

«У нас тут изысканный пикник. Пьем дорогое розовое просекко. И мы имеем на это право, потому что мы много работали. И сейчас отпразднуем все события, которые произошли за ближайшую неделю», — поделилась Волочкова.

После застолья звезды отправились париться в баню, из которой балерина вышла обнаженной.

тексттекст. Instagram*/volochkova_art

Волочкова подумала, что Галицына ее фотографирует, однако та снимала видео. Танцовщица позировала, прикрывая голую грудь веткой с яблоками.

Звезда балета встала перед выбором: съесть яблоки или сфотографироваться с ними.

«Когда я говорю тебе, фото или видео. Знаешь, я люблю тебя настолько, что мне абсолютно все равно… Ты из меня делаешь очень какую-то красивую музу… Я вообще здесь стою с твоими яблоками и не знаю, что с ними сделать — то ли сожрать их, то ли сфотографироваться», — сказала Елене звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Волочкова отказалась последовать совету приятеля, исполнителя Прохора Шаляпина. Певец порекомендовал балерине найти для романтических отношений мужчину постарше.

