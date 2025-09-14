«Общаться с этим человеком не хочу»: Башаров раскрыл подробности семейной драмы

Брат Башарова пропил деньги на похороны отца

Телеведущий и актер Марат Башаров обижен на своего сводного брата Вялита Билялетдинова за пьянство. Об этом он рассказал в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Башаров рассказал, что его брат пропил деньги, которые артист выслал на организацию похорон их отца.

«На брата обижен. За пьянство. Я дал денег отцу на похороны, на оградку, на памятник. Потом мне рассказали, что часть этих денег, если даже не все деньги, были моим братом просто пропиты. Поэтому я общаться с этим человеком не хочу», — поделился Башаров.

К слову, Башаров на похороны отца не явился. Он объяснил это тем, что находился в этот день в Белоруссии, где у него была сдача спектакля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Марат Башаров был очень расстроен после выпада звезды шоу «Битва экстрасенсов» и блогера Никиты Турчина. Молодой человек в одном из выпусков программы упрекнул его в алкогольной зависимости.

