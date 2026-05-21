Предательство близких: мать Мэттью Перри поделилась воспоминаниями о смерти сына

Daily Mail: мать Мэттью Перри поделилась воспоминаниями о смерти сына

Сюзанна Моррисон, мать покойного актера Мэттью Перри, поделилась болезненными воспоминаниями о его смерти и обвинила бывшего ассистента сына в жестоком предательстве. Об этом сообщило Daily Mail.

В официальном обращении к суду Сюзанна Моррисон описала невыносимую скорбь, которую она испытала, увидев тело сына у его дома в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года. Она вспомнила, как в тот холодный вечер над домом кружили вертолеты в поисках скандальных кадров, пока она тщетно искала одеяло, чтобы прикрыть Мэттью.

Женщина подчеркнула, что семья безгранично доверяла помощнику актера Кеннету Ивамасе, считая его верным хранителем и защитником в долгой борьбе артиста с зависимостью. Однако Ивамаса, признавший вину в многократном введении Перри смертельных доз наркотиков, по мнению семьи, променял верность на соучастие в снабжении запрещенными веществами.

Особенно Сюзанну возмутило поведение ассистента после трагедии. Он не только утешал близких, но и осмелился произнести речь на похоронах актера, прикидываясь «хорошим парнем».

Дополнительную горечь семье принесло осознание того, что Ивамаса продолжал следить за реакцией родных, словно проверяя, не подозревают ли они о его причастности. Сводная сестра актера, Мэдлин Моррисон, также направила письмо судье, назвав поведение помощника «жестокой шуткой».

Она отметила, что в день похорон Кеннет вел себя крайне суетливо. Он постоянно предлагал свою версию произошедшего с актером, которая позже оказалась ложью.

Сейчас по делу о смерти звезды уже осуждены несколько человек, включая врачей и поставщиков наркотиков. Кеннет Ивамаса станет последним фигурантом, который услышит свой приговор; судебное заседание назначено на 27 мая.

Сюзанна Моррисон подытожила свое послание утверждением, что понятия «завершение ситуации» не существует для матери, чей ребенок был так безжалостно отнят.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.