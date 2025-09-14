Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка отрицает свою вину

Обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка отрицает свою причастность к преступлению и отказывается сотрудничать с полицией. Об этом телеканалу ABC сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

«Он не признался властям. Он не сотрудничает (со следствием — Прим. Ред.), но все окружающие его люди сотрудничают», — рассказал губернатор.

Покушение на сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка было совершено 10 сентября. Политик получил огнестрельное ранение в шею. Это произошло во время выступления Кирка на территории кампуса университета в Ореме. Подозреваемый в убийстве — 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон.

Позднее президент США сообщил о смерти Кирка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что похоронная церемония активиста Чарли Кирка пройдет на стадионе State Farm — домашней арене футбольной команды «Аризона Кардиналс» 21 сентября. Дональд Трамп пообещал, что будет лично присутствовать во время прощания.

