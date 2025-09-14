Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка отрицает свою вину

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Покушение на сторонника Дональда Трампа было совершено 10 сентября.

Обвиняемый в убийстве Кирка отрицает вину — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Utah Governor's Office

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка отрицает свою причастность к преступлению и отказывается сотрудничать с полицией. Об этом телеканалу ABC сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

«Он не признался властям. Он не сотрудничает (со следствием — Прим. Ред.), но все окружающие его люди сотрудничают», — рассказал губернатор.

Покушение на сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка было совершено 10 сентября. Политик получил огнестрельное ранение в шею. Это произошло во время выступления Кирка на территории кампуса университета в Ореме. Подозреваемый в убийстве — 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон.

Позднее президент США сообщил о смерти Кирка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что похоронная церемония активиста Чарли Кирка пройдет на стадионе State Farm — домашней арене футбольной команды «Аризона Кардиналс» 21 сентября. Дональд Трамп пообещал, что будет лично присутствовать во время прощания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:12
«Штабные игры»: Россия и Белоруссия заставили НАТО понервничать
19:50
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка отрицает свою вину
19:27
Армения убирает гору Арарат с пограничных штампов
19:10
Собянин: Количество регулярных речных маршрутов в Москве увеличится до семи
18:50
«Я буду болеть»: Максим Фадеев назвал своих фаворитов на «Интервидении»
18:26
Многоженец Сухов стал подозреваемым по делу о развратных действиях в отношении своей дочери

Сейчас читают

Блогер Влад А4 задолжал ФНС
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео