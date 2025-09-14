Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки

Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов, набрав 62,97% голосов после обработки ста процентов протоколов, победил на выборах главы региона. Это следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

Другие кандидаты не смогли преодолеть порога в 14%. Так, Василина Кулиева, баллотирующаяся от фракции ЛДПР, смогла набрать 13,82% голосов. Представитель КПРФ Роман Литвинов получил поддержку 13,3% избирателей. Меньше всего голосов отдали за Дмитрия Тюрина, представляющего партию «Коммунисты России» — 5,13%.

Всего на Камчатке в списки избирателей были включены почти 232 тысячи человек. В то же время на сайте ЦИК сообщается о 102,5 тысячах действительных бюллетеней.

По состоянию на 18:00 по местному времени (09:00 14 сентября мск) явка на выборы составила 44,79%.

Ранее сообщалось о том, что в России завершился единый день голосования. Россияне избрали 21 губернатора, а также 11 региональных парламентов. По всей стране функционировали около 50 тысяч избирательных участков. На них, как отмечается, работали не менее восьми сотрудников комиссии.

