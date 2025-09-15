Около 80 человек эвакуированы, некоторые обратились за медицинской помощью.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Разрушенные квартиры, выбитые стекла и почти 80 эвакуированных.

В Ангарске сейчас выясняют причины взрыва в многоквартирном доме. По предварительной версии, рванул бытовой газ на первом этаже. По всему двору разбросаны обломки фасада. Но сами конструкции выдержали, угрозы обрушения нет.

Несколько человек обратились за помощью врачей. Остальных временно разместили в детском саду. Туда везут предметы первой необходимости и продукты. Позже жильцам сообщат, когда можно будет вернуться в свои квартиры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
В Госдуме выступили за запрет иностранной музыки на спортивных мероприятиях
6:58
В Аризоне полиция задержала мужчину, повредившего мемориал Чарли Кирка
6:50
День Мамонтия: что можно и нельзя делать 15 сентября
6:38
В Ангарске произошел взрыв в жилом доме
6:19
В Сибири выпал первый снег: замело Красноярский край и Туву
6:00
Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Блогер Влад А4 задолжал ФНС
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео