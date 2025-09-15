В Ангарске произошел взрыв в жилом доме

Разрушенные квартиры, выбитые стекла и почти 80 эвакуированных.

В Ангарске сейчас выясняют причины взрыва в многоквартирном доме. По предварительной версии, рванул бытовой газ на первом этаже. По всему двору разбросаны обломки фасада. Но сами конструкции выдержали, угрозы обрушения нет.

Несколько человек обратились за помощью врачей. Остальных временно разместили в детском саду. Туда везут предметы первой необходимости и продукты. Позже жильцам сообщат, когда можно будет вернуться в свои квартиры.

